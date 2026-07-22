Оккупанты второй раз за день атаковали FPV-дроном АЗС в Харькове, пострадала женщина
Киев • УНН
В Харькове россияне второй раз за сегодня атаковали FPV-дроном АЗС. В результате обстрела пострадала 22-летняя женщина, возник пожар.
В Харькове россияне второй раз за сегодня атаковали FPV-дроном АЗС, пострадала 22-летняя женщина, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В результате обстрела возник пожар. Горели емкость с газом и грузовой автомобиль.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
В Днепропетровской области АЗС сократили запасы топлива в резервуарах, чтобы уменьшить риски в случае вражеских атак22.07.26, 19:23 • 1218 просмотров