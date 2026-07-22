Оккупанты второй раз за день атаковали FPV-дроном АЗС в Харькове, пострадала женщина

В Харькове россияне второй раз за сегодня атаковали FPV-дроном АЗС, пострадала 22-летняя женщина, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В результате обстрела возник пожар. Горели емкость с газом и грузовой автомобиль.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

В Днепропетровской области АЗС сократили запасы топлива в резервуарах, чтобы уменьшить риски в случае вражеских атак