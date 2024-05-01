Оккупанты, вероятно, попали в склад "Новой почты" в Одессе - местные паблики

Армия рф, вероятно, попала в склад Новой Почты в Одессе, передает УНН со ссылкой на местные паблики.

"Предварительно, удар по складу Новой Почты, горят посылки людей и другие легковоспламеняющиеся материалы", - говорится в сообщении Telegram-канала "Новости Одесса".

Информации о раненых или погибших пока нет.

Добавим, что Думская также сообщала о попаданиях в объекты гражданской инфраструктуры.

Официальной информации о "прилетах" в Одессе пока нет.

Как сообщал УНН, в Одессе прогремели взрывы, а затем вспыхнул пожар.