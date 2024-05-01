Окупанти, ймовірно, влучили у склад "Нової пошти" в Одесі - місцеві пабліки
Київ • УНН
За повідомленнями, російські військові завдали удару по складу "Нової пошти" в Одесі, що спричинило пожежу. Офіційної інформації про "прильоти" наразі немає.
Армія рф, ймовірно, поцілила в склад Нової Пошти в Одесі, передає УНН із посиланням на місцеві пабліки.
"Попередньо, удар по складу Нової Пошти, горять посилки людей та інші легкозаймисті матеріали", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Новини Одеса".
Інформації про поранених чи загиблих наразі немає.
Додамо, що Думська також повідомляла про влучання в об'єкти цивільної інфраструктури.
Офіційної інформації щодо "прильотів" в Одесі наразі немає.
Як повідомляв УНН, в Одесі пролунали вибухи, а потім спалахнула пожежа.