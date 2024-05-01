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Окупанти, ймовірно, влучили у склад "Нової пошти" в Одесі - місцеві пабліки

Окупанти, ймовірно, влучили у склад "Нової пошти" в Одесі - місцеві пабліки

Київ • УНН

 • 64199 перегляди

За повідомленнями, російські військові завдали удару по складу "Нової пошти" в Одесі, що спричинило пожежу. Офіційної інформації про "прильоти" наразі немає.

Армія рф, ймовірно, поцілила в склад Нової Пошти в Одесі, передає УНН із посиланням на місцеві пабліки.

"Попередньо, удар по складу Нової Пошти, горять посилки людей та інші легкозаймисті матеріали", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Новини Одеса".

Інформації про поранених чи загиблих наразі немає.

Додамо, що Думська також повідомляла про влучання в об'єкти цивільної інфраструктури.

Офіційної інформації щодо "прильотів" в Одесі наразі немає.

Як повідомляв УНН, в Одесі пролунали вибухи, а потім спалахнула пожежа.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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