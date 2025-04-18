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Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Сумщины, часть области обесточена

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

Зафиксирована атака армии рф на энергетическую инфраструктуру Сумщины. В результате удара часть области осталась без электроснабжения, жертв нет.

Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Сумщины, часть области обесточена

Армия рф атаковала Сумскую область, удар был нанесен по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Россияне ударили по энергетической инфраструктуре Сумщины 

- сообщил Коваленко. 

Ранее

Как сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, был "прилет" за городом без жертв и пострадавших. Однако в результате российской атаки часть области осталась без света.

Энергетики уже восстанавливают. Возможно понадобится немного времени. Но не много 

- написал Семенихин.

За 22 дня "энергетического перемирия" армия рф убила 72 украинца, среди них 11 детей - ЦПД СНБО 15.04.25, 11:40 • 10539 просмотров

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