Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Сумщины, часть области обесточена
Киев • УНН
Зафиксирована атака армии рф на энергетическую инфраструктуру Сумщины. В результате удара часть области осталась без электроснабжения, жертв нет.
Армия рф атаковала Сумскую область, удар был нанесен по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Россияне ударили по энергетической инфраструктуре Сумщины
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Как сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, был "прилет" за городом без жертв и пострадавших. Однако в результате российской атаки часть области осталась без света.
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