Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Сумщины, часть области обесточена

Армия рф атаковала Сумскую область, удар был нанесен по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Как сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, был "прилет" за городом без жертв и пострадавших. Однако в результате российской атаки часть области осталась без света.

Энергетики уже восстанавливают. Возможно понадобится немного времени. Но не много