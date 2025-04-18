Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини, частина області знеструмлена
Київ • УНН
Зафіксовано атаку армії рф на енергетичну інфраструктуру Сумщини. Унаслідок удару частина області залишилася без електропостачання, жертв немає.
Армія рф атакувала Сумську область, удару було завдано по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
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Як повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, був "приліт" за містом бех жертв і постраждалих. Проте у результаті російської атаки частина області залишилась без світла.
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