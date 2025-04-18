Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини, частина області знеструмлена

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
17:00 • 36291 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 50820 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

18 квітня, 13:23 • 63245 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 68405 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
18 квітня, 08:50 • 105300 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
18 квітня, 08:41 • 91675 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
18 квітня, 08:05 • 155164 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

18 квітня, 07:43 • 53934 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 137767 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 85048 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2м/с
51%
751 мм
Популярнi новини

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

18 квітня, 12:10 • 87845 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 20591 перегляди

Зеленський ввів санкції проти трьох китайських компаній на тлі звинувачень Пекіна в озброєнні рф

18 квітня, 13:25 • 23039 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 18432 перегляди

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 15040 перегляди
Публікації

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

17:00 • 36291 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

18 квітня, 12:10 • 87912 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 143842 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

18 квітня, 08:05 • 155164 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

18 квітня, 05:00 • 137767 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Джей Ді Венс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Сполучене Королівство

Запоріжжя

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 15082 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 18473 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 20635 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 55335 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 67942 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Безпілотний літальний апарат

MIM-104 Patriot

The Guardian

The New York Times

Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини, частина області знеструмлена

Київ • УНН

 • 6892 перегляди

Зафіксовано атаку армії рф на енергетичну інфраструктуру Сумщини. Унаслідок удару частина області залишилася без електропостачання, жертв немає.

Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини, частина області знеструмлена

Армія рф атакувала Сумську область, удару було завдано по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини 

- повідомив Коваленко. 

Раніше

Як повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, був "приліт" за містом бех жертв і постраждалих. Проте у результаті російської атаки частина області залишилась без світла.

Енергетики вже відновлюють. Можливо знадобиться трохи часу. Але не багато 

- написав Семеніхін.

За 22 дні "енергетичного перемир'я" армія рф вбила 72 українці, серед них 11 дітей - ЦПД РНБО15.04.25, 11:40 • 10555 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Рада національної безпеки і оборони України
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,513.40
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,593.66