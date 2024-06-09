Оккупанты ударили КАБом по Харькову: есть прилет в районе жилой застройки

Армия рф в воскресенье, 9 июня, нанесла удар КАБом по Харькову. Попали по району частной жилой застройки Харькова. Информация о пострадавших уточняется. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.

Оккупанты ударили КАБом по Харькову. возник пожар, информация о пострадавших и разрушениях устанавливается - написал Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что зафиксирован "прилет" по району частной жилой застройки Харькова. Повреждены несколько домов.

Ранее УНН сообщал, что в Харькове в воскресенье, 9 июня, жители слышали серию взрывов.