У Харкові пролунала серія вибухів - ЗМІ
Київ • УНН
За повідомленнями ЗМІ, в неділю, 9 червня, в Харкові сталася серія вибухів, в той час як в регіоні тривала повітряна тривога.
У Харкові у неділю, 9 червня, жителі чули серію вибухів. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Суспільне"
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Як повідомляється, у Харкові було чутно серію вибухів.
В області триває повітряна тривога.
Перед вибухами у моніторингових каналах писали про ворожий КАБ на Харків.
Раніше УНН повідомляв, що звук вибуху чули жителі Миргорода Полтавської області.