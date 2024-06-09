У Миргороді пролунав вибух – ЗМІ
Київ • УНН
У Миргороді, Полтавська область, Україна, стався вибух. Раніше у Повітряних силах попереджали про ракетну загрозу для міста.
Звук вибуху чули жителі Миргорода Полтавської області. Про це УНН повідомляє із посиланням на Суспільне.
Як розповіли місцеві жителі, у Миргороді було чутно звук вибуху.
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Раніше у Повітряних силах попереджали про ракетну загрозу для міста. На Полтавщині триває повітряна тривога.
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