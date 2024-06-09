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В Одеській області вибухи – моніторингові канали

В Одеській області вибухи – моніторингові канали

Київ • УНН

 • 28515 перегляди

Вибухи були чутні в Одеській області України в ніч на 9 червня 2024 року через атаку крилатою ракетою, яка була перехоплена українськими Військово-повітряними силами.

В Одеській області було чути вибухи, пишуть моніторингові канали, передає УНН.

Деталі

У ніч проти 9 червня 2024 року у низці південних українських областей оголосили повітряну тривогу. Її оголосили через атаку крилатою ракетою, передали Повітряні Сили ЗСУ.

Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!

додали у Повітряних Силах ЗСУ.

Згідно з повідомлення моніторингових каналів, ракету збили на Одещині.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаУНН-Одеса
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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