В Одеській області вибухи – моніторингові канали
Київ • УНН
Вибухи були чутні в Одеській області України в ніч на 9 червня 2024 року через атаку крилатою ракетою, яка була перехоплена українськими Військово-повітряними силами.
В Одеській області було чути вибухи, пишуть моніторингові канали, передає УНН.
Деталі
У ніч проти 9 червня 2024 року у низці південних українських областей оголосили повітряну тривогу. Її оголосили через атаку крилатою ракетою, передали Повітряні Сили ЗСУ.
Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!
Згідно з повідомлення моніторингових каналів, ракету збили на Одещині.