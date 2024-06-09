В Одесской области взрывы-мониторинговые каналы

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуда подверглось ракетному обстрелу у берегов Йемена недалеко от Адена, в результате чего возник пожар, который был быстро потушен, никто не пострадал.