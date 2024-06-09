В Миргороде прогремел взрыв - СМИ

Звук взрыва слышали жители Миргорода Полтавской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

Как рассказали местные жители, в Миргороде был слышен звук взрыва.

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Ранее в Воздушных силах предупреждали о ракетной угрозе для города. На Полтавщине продолжается воздушная тревога.

В Одесской области взрывы-мониторинговые каналы