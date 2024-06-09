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Окупанти вдарили КАБом по Харкову: є приліт у районі житлової забудови

Окупанти вдарили КАБом по Харкову: є приліт у районі житлової забудови

Київ • УНН

 • 34136 перегляди

Російські окупанти завдали удару по житлових кварталах Харкова, викликавши пожежі та пошкодження житлових будинків.

Армія рф у неділю, 9 червня,  завдала удару КАБом по Харкову.  Поцілили по району приватної житлової забудови Харкова.  Інформація щодо постраждалих уточнюється. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова та мера міста Ігора Терехова.

Окупанти вдарили КАБом по Харкову.  Виникла пожежа, інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється

-написав Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що зафіксовано  "приліт" по району приватної житлової забудови Харкова. Пошкоджені кілька будинків.

Раніше УНН повідомляв, що у Харкові у неділю, 9 червня, жителі чули серію вибухів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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