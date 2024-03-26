Оккупанты сбросили КАБ на жилой дом в Красногоровке в Донецкой области

Захватчики осуществляют обстрел Донецкой области: 26 марта российскими войсками было направлено КАБ-1500 на жилую пятиэтажку в Красногоровке. Согласно официальной информации МВД Украины, трое пострадавших и две женщины были эвакуированы специалистами полиции, передает УНН.

Детали

Покровский район Донецкой области под российским обстрелом. Оккупанты уничтожают населенный пункт Красногоровка. За эти сутки российские оккупанты сбросили КАБ-1500 на жилой пятиэтажный дом в Красногоровке.

Как сообщает полиция, в первые часы после обстрела на месте работал экипаж "Белый Ангел", - были эвакуированы пострадавшие.

Полицейские эвакуировали трех пострадавших и двух женщин, которые попросили забрать их из ада. - говорится в сообщении.

На выезде из города группа чуть не попала под вражеский удар - жизнь спасли считанные минуты.

Напомним,

Россияне обстреляли город Новогродовка, что в Донецкой области. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

УНН сообщал, что в начале марта, россияне выпустили четыре ракеты С-300 по Покровску Донецкой области, - повреждены 11 многоэтажек, 3 частных дома и 3 административных здания.

Российские войска сегодня нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Белополье Сумской области, повредив КАБами центр детского и юношеского творчества и около 20 домов.