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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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росіяни вночі вдарили ракетами по Покровську на Донеччині: є поранений та руйнування

Київ • УНН

 • 33436 перегляди

Вночі росіяни випустили чотири ракети С-300 по Покровську Донецької області, в результаті чого одна людина отримала поранення, пошкоджено 11 багатоповерхівок, 3 приватних будинки та 3 адміністративні будівлі.

росіяни вночі вдарили ракетами по Покровську на Донеччині: є поранений та руйнування

У ніч на 7 березня армія рф вдарила чотирма ракетами по Покровську Донецької області. Внаслідок атаки травмувалась одна людина. Пошкодженні, зокрема, 11 багатоповерхівок. Про це у середу повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Близько першої години ночі ворог випустив по місту 4 ракети С-300.  Внаслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення

- написав Філашкін у соцмережах.

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджені 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 3 адмінбудівлі.

"Цей удар - чергове нагадування, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць", - вказав голова ОВА.

На Херсонщині ворог вдарив по 19 населених пунктах та Херсону, поцілив по території аеропорту06.03.24, 08:19 • 31500 переглядiв

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