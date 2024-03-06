росіяни вночі вдарили ракетами по Покровську на Донеччині: є поранений та руйнування
Київ • УНН
Вночі росіяни випустили чотири ракети С-300 по Покровську Донецької області, в результаті чого одна людина отримала поранення, пошкоджено 11 багатоповерхівок, 3 приватних будинки та 3 адміністративні будівлі.
У ніч на 7 березня армія рф вдарила чотирма ракетами по Покровську Донецької області. Внаслідок атаки травмувалась одна людина. Пошкодженні, зокрема, 11 багатоповерхівок. Про це у середу повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Близько першої години ночі ворог випустив по місту 4 ракети С-300. Внаслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення
За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджені 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 3 адмінбудівлі.
"Цей удар - чергове нагадування, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць", - вказав голова ОВА.
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