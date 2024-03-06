россияне ночью ударили ракетами по Покровску в Донецкой области: есть раненый и разрушения

В ночь на 7 марта армия рф ударила четырьмя ракетами по Покровску Донецкой области. В результате атаки травмировался один человек. Повреждены, в частности, 11 многоэтажек. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Около часа ночи враг выпустил по городу 4 ракеты С-300. В результате удара гражданское лицо получило легкие ранения - написал Филашкин в соцсетях.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждены 11 многоэтажек, 3 частных дома и 3 админздания.

"Этот удар - очередное напоминание, что в Донецкой области не остались абсолютно безопасных мест", - указал глава ОВА.

В Херсонской области враг ударил по 19 населенным пунктам и Херсону, попал по территории аэропорта