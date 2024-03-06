россияне ночью ударили ракетами по Покровску в Донецкой области: есть раненый и разрушения
Киев • УНН
Ночью россияне выпустили четыре ракеты С-300 по Покровску Донецкой области, в результате чего один человек получил ранения, повреждены 11 многоэтажек, 3 частных дома и 3 административных здания.
В ночь на 7 марта армия рф ударила четырьмя ракетами по Покровску Донецкой области. В результате атаки травмировался один человек. Повреждены, в частности, 11 многоэтажек. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Около часа ночи враг выпустил по городу 4 ракеты С-300. В результате удара гражданское лицо получило легкие ранения
По его словам, в результате вражеской атаки повреждены 11 многоэтажек, 3 частных дома и 3 админздания.
"Этот удар - очередное напоминание, что в Донецкой области не остались абсолютно безопасных мест", - указал глава ОВА.
В Херсонской области враг ударил по 19 населенным пунктам и Херсону, попал по территории аэропорта6 марта 2024, 06:19 • 8849 просмотров
россияне ночью ударили ракетами по Покровску в Донецкой области: есть раненый и разрушения
Ночью россияне выпустили четыре ракеты С-300 по Покровску Донецкой области, в результате чего один человек получил ранения, повреждены 11 многоэтажек, 3 частных дома и 3 административных здания.
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