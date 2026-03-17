Оккупанты сбросили 200 авиабомб и атаковали 171 раз за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Генштаб зафиксировал 171 боестолкновение, 70 авиаударов и применение 9616 дронов. Силы обороны уничтожили 930 захватчиков и почти 2000 вражеских беспилотников.

Оккупанты сбросили 200 авиабомб и атаковали 171 раз за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. 16 марта противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 70 авиационных ударов, сбросив 200 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также враг применил 9616 дронов-камикадзе и совершил 3715 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 98 - из реактивных систем залпового огня.

Были нанесены авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Ивановка, Гавриловка, Орлы, Самойловка, Левадное; Воздвижевка, Гуляйпольское, Долинка, Копани, Чаривное, Беленькое в Запорожской области и Приднепровское, Томина Балка, Львово на Херсонщине.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила девять районов сосредоточения живой силы и техники.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 87 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО. Нанес пять авиаударов с применением 15 КАБ. В течение суток зафиксировано четыре боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в сторону населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении враг девять раз атаковал в сторону Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новоосинового, Купянска и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал девять раз, пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Дробышево, Лимана, Ставков, Дибровы и Боровой.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили 10 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Резниковки, Озерного и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник пытался улучшить свое положение, штурмуя в сторону Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 30 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Русин Яр, Софиевка и Новопавловка.

На Покровском направлении украинские защитники, по уточненной информации, остановили 31 наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Котлино, Филиа, Новониколаевка и Новоподгородное.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в сторону Даниловки и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в сторону населенных пунктов Зализничное, Мирное, Зеленое, Чаривное, Гуляйпольское и Варваровка.

На Ореховском направлении вражеские попытки улучшить свое положение не зафиксированы.

На Приднепровском направлении враг штурмовые действия не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 930 человек. Также враг потерял два танка, три боевые бронированные машины, 20 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 1991 беспилотный летательный аппарат, 120 единиц автомобильной техники.

Напомним

В ночь на 17 марта россияне атаковали Украину 178 дронами, из них 154 сбиты или подавлены.

Евгений Устименко

