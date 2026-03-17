Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
16 березня, 17:55
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
16 березня, 17:43
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
16 березня, 16:39
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
16 березня, 15:36
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
16 березня, 14:52
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗС
16 березня, 13:54
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
16 березня, 13:13
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
16 березня, 11:08
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатів
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
16 березня, 13:54 • 42495 перегляди
Окупанти скинули 200 авіабомб та атакували 171 раз за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 2006 перегляди

Генштаб зафіксував 171 зіткнення, 70 авіаударів та застосування 9616 дронів. Сили оборони знищили 930 загарбників та майже 2000 ворожих безпілотників.

Окупанти скинули 200 авіабомб та атакували 171 раз за добу - Генштаб

Впродовж минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. 16 березня противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 70 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також ворог застосував 9616 дронів-камікадзе та здійснив 3715 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 98 - із реактивних систем залпового вогню.

Було завдано авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Гаврилівка, Орли, Самійлівка, Левадне; Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Чарівне, Біленьке у Запорізькій області та Придніпровське, Томина Балка, Львове на Херсонщині.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила дев’ять районів зосередження живої сили та техніки.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 87 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням РСЗВ. Завдав п’яти авіаударів із застосуванням 15 КАБ. Протягом доби зафіксовано чотири боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у бік населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у бік Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Новоосинового, Куп’янська та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував дев’ять разів, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Дробишевого, Лиману, Ставків, Діброви та Борової.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили 10 спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Різниківки, Озерного та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник намагався покращити своє положення, штурмуючи в бік Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 30 атак у бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку українські захисники, за уточненою інформацією, зупинили 31 наступальну дію агресора в бік населених пунктів Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Котлине, Філія, Новомиколаївка та Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів у бік Данилівки та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у бік населених пунктів Залізничне, Мирне, Зелене, Чарівне, Гуляйпільське та Варварівка.

На Оріхівському напрямку ворожі спроби покращити своє становище не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог штурмові дії не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 930 осіб. Також ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 1991 безпілотний літальний апарат, 120 одиниць автомобільної техніки.

У ніч на 17 березня росіяни атакували Україну 178 дронами, з них 154 збито або придушено.

