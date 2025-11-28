Оккупанты расстреляли военнопленного на Покровском направлении - прокуратура

Оккупанты избили прикладом автомата и расстреляли военнопленного, начато расследование, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

В ноябре 2025 года во время штурма позиций в районе села Гнатовка Покровского района представители государства-агрессора окружили и взяли в плен военнослужащего ВСУ. Один из оккупантов связал ему руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове. Когда безоружный защитник перестал реагировать, его расстреляли - сообщили в прокуратуре.

Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, подчеркнули в прокуратуре.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сейчас, как указано, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших указанное преступление.

