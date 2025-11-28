$42.190.11
11:00 • 822 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
09:41 • 3780 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 7302 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 15765 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 15344 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 15368 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 13887 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11631 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 29466 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 27228 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Оккупанты расстреляли военнопленного на Покровском направлении - прокуратура

Киев • УНН

 • 1526 просмотра

Прокуратура начала расследование по факту расстрела украинского военнопленного в ноябре 2025 года. Оккупанты избили его прикладом автомата, а затем убили в районе села Гнатовка Покровского района.

Оккупанты расстреляли военнопленного на Покровском направлении - прокуратура

Оккупанты избили прикладом автомата и расстреляли военнопленного, начато расследование, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

В ноябре 2025 года во время штурма позиций в районе села Гнатовка Покровского района представители государства-агрессора окружили и взяли в плен военнослужащего ВСУ. Один из оккупантов связал ему руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове. Когда безоружный защитник перестал реагировать, его расстреляли

- сообщили в прокуратуре.

Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, подчеркнули в прокуратуре.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сейчас, как указано, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших указанное преступление.

Оккупанты расстреляли 5 пленных военнослужащих ВСУ, начато расследование - Офис Генпрокурора22.11.25, 17:38 • 6162 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Село
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины