Оккупанты расстреляли военнопленного на Покровском направлении - прокуратура
Киев • УНН
Прокуратура начала расследование по факту расстрела украинского военнопленного в ноябре 2025 года. Оккупанты избили его прикладом автомата, а затем убили в районе села Гнатовка Покровского района.
Оккупанты избили прикладом автомата и расстреляли военнопленного, начато расследование, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
В ноябре 2025 года во время штурма позиций в районе села Гнатовка Покровского района представители государства-агрессора окружили и взяли в плен военнослужащего ВСУ. Один из оккупантов связал ему руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове. Когда безоружный защитник перестал реагировать, его расстреляли
Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, подчеркнули в прокуратуре.
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сейчас, как указано, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших указанное преступление.
