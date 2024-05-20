Оккупанты обстреляли из минометов четыре села на приграничье Черниговщины: зафиксирован 51 взрыв

В течение прошлых суток, российские войска нанесли удары из минометов по пограничью Черниговской области. Зафиксирован 51 взрыв. Об этом сообщает Северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.

российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства, - говорится в сообщении.

Детали

Новгород-Северская община: 36 взрывов (приходы, вероятно из минометов 120 мм) в направлении н.п. Красный Хутор, Гай и Михальчина Слобода.

Семеновская община: 15 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Железный Мост.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Напомним

Все 29 ударных беспилотников типа "Шахед", запущенных российскими войсками, были успешно уничтожены в небе над Украиной в ночь на 20 мая, сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.