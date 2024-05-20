Окупанти обстріляли з мінометів чотири села на прикордонні Чернігівщини: зафіксовано 51 вибух
Київ • УНН
За минулу добу російські війська обстріляли кордон Чернігівської області з мінометів, зафіксувавши 51 вибух у чотирьох селах.
Протягом минулої доби, російські війська завдали ударів з мінометів по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 51 вибух. Про це повідомляє Північний кордон. Держприкордонслужба, пише УНН.
російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави,
Деталі
- Новгород-Сіверська громада: 36 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм) в напрямку н.п. Красний Хутір, Гай та Михальчина Слобода.
- Семенівська громада: 15 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Залізний Міст.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
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Усі 29 ударних безпілотників типу "Шахед", запущених російськими військами, були успішно знищені в небі над Україною в ніч на 20 травня, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України.