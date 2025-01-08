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Оккупанты обстреляли Донецкую область 3200 раз за сутки, есть раненые

Оккупанты обстреляли Донецкую область 3200 раз за сутки, есть раненые

Киев  •  УНН

 • 3717 просмотра

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За минувшие сутки оккупанты совершили 3200 обстрелов Донецкой области, ранив трех мирных жителей. Около 40 тысяч человек до сих пор находятся вдоль линии фронта в опасных населенных пунктах.

В течение суток российские оккупанты совершили 3200 обстрелов Донецкой области, ранив трех мирных жителей. Больше всего страдают прифронтовые населенные пункты, которые почти полностью разрушены.

Об этом рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

За сутки враг обстрелял Донецкую область 3200 раз. К сожалению, три человека получили ранения. Под плотным обстрелом оккупанта все населенные пункты, которые приближены к линии фронта, они почти не существуют и разрушены все в полном объеме. За сутки удалось вывезти 158 человек и 200 детей из тех населенных пунктов, которые приближены к линии фронта

- сказал начальник ОВА.

Он добавил, что оккупанты обстреливают Донецкую область из всех имеющихся видов вооружения, что у них есть - баллистические ракеты, управляемые авиабомбы, ствольная артиллерия, и где приближенные к линии фронта города - там работают FPV-дроны. Органы власти на находятся на месте, подразделения полиции, ГСЧС, волонтерское движение работает в полном объеме.

Предоставляем все необходимые материалы нашим людям, чье жилье пострадало в результате боевых действий, предоставляем гуманитарную помощь, продуктовые наборы, булерьяны, чтобы поддержать наших людей во время отопительного сезона

- отметил Филашкин.

По его словам, вдоль линии фронта сейчас находится около 40 тыс. человек. Также Филашкин сообщил, что в Курахово осталось около 300 человек. Он отметил, что враг оказывает сильное давление на город, однако силы обороны делают все возможное для сдерживания оккупантов.

Жители города не хотели выезжать, но сейчас оккупанты пропускают их через фильтрационные направления, и ситуация с этими людьми пока не понятна. Филашкин обратился к жителям прифронтовых населенных пунктов, отметив, что в Покровске осталось 7200 человек, в Мирнограде - 3000, в Курахово - 300, а в Торецке - около 126.

Филашкин отметил, что это очень опасно, и в этих районах работают органы власти, подразделения полиции и ГСЧС, которые проводят разъяснительные работы. Кроме того, начальник ОВА рассказал, что из Покровска вывезли всех детей, но враг приближается к городу, осталось около 3 км.

Ранее

В Покровске Донецкой области ситуация ухудшается. Обстрелы в городе участились, там нет света, газа и воды. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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