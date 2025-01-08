У Покровську посилилися обстріли, світла і газу немає - МВА

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У Покровську посилилися обстріли, місто залишилось без світла, газу та води. З 7200 мешканців, що залишились, триває евакуація до Івано-Франківської області.

У Покровську Донецької області ситуація погіршується. Обстріли у місті почастішали, там немає світла, газу і води. Про це сказав голова Покровської МВА Сергій Добряк у коментарі "Радіо Свобода", передає УНН

Деталі

"На жаль, у Покровську ситуація по обстрілах погіршується. Вони почастішали", - сказав Добряк.

За його словами, все місто під ворожим вогнем КАБів, артилерією та FPV-дронами.

"Тільки вчора було зафіксовано з жертвами три обстріли. На жаль, є троє поранених - дві жінки і один чоловік", - сказав Добряк.

Також він додав, що шахта не працює, лишилися лише кілька магазинів і "Укрпошта". Міська лікарня працює, але обмеженому режимі. Електроенергія, газ та вода відсутні.

Загалом у Покровську залишилось 7200 людей. Евакуація мешканців триває, їх приймають у Івано-Франківській області, де надають житло і фінансову допомогу.

Додамо

Покровський напрямок залишається найгарячішим протягом останніх 4 тижнів. 

Окупанти намагаються охопити малі населені пункти навколо Покровська для перерізання логістики. Вони намагаються "чіплятися" малими групами в населених пунктах на південь від міста за принципом - закріпилася мала група й підійшла наступна. Тобто просування з просоченням.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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