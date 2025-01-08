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В Покровске усилились обстрелы, света и газа нет - ГВА

В Покровске усилились обстрелы, света и газа нет - ГВА

Киев  •  УНН

 • 2111 просмотра

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В Покровске усилились обстрелы, город остался без света, газа и воды. Из 7200 оставшихся жителей продолжается эвакуация в Ивано-Франковскую область.

В Покровске Донецкой области ситуация ухудшается. Обстрелы в городе участились, там нет света, газа и воды. Об этом сказал глава Покровской ВГА Сергей Добряк в комментарии "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

"К сожалению, в Покровске ситуация с обстрелами ухудшается. Они участились", - сказал Добряк.

По его словам, весь город под вражеским огнем РСЗО, артиллерии и FPV-дронов.

"Только вчера было зафиксировано с жертвами три обстрела. К сожалению, есть трое раненых - две женщины и один мужчина", - сказал Добряк.

Также он добавил, что шахта не работает, остались лишь несколько магазинов и "Укрпочта". Городская больница работает, но в ограниченном режиме. Электроэнергии, газа и воды нет.

Всего в Покровске осталось 7200 человек. Эвакуация жителей продолжается, их принимают в Ивано-Франковской области, где предоставляют жилье и финансовую помощь.

Добавим

Покровское направление остается самым горячим в течение последних 4 недель.

Оккупанты пытаются охватить небольшие населенные пункты вокруг Покровска для перерезания логистики. Они пытаются "цепляться" небольшими группами в населенных пунктах к югу от города по принципу - закрепилась небольшая группа и подошла следующая. То есть продвижение с просачиванием.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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