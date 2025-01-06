росіяни намагаються обійти Покровськ з флангів, але не досягають успіху - ОСУВ "Хортиця"

Війська рф намагаються обходити Покровськ на Донеччині з флангів, але їм не вдається досягти такого успіху, який дозволив би їм безпосередньо загрожувати місту. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Не вдається (просуватися навколо Покровська - ред.), хоча вони намагаються просочуватися. Якщо ми говоримо про великі переміщення, про щось, що може загрожувати місту в найближчій перспективі, то так ми сказати зараз не можемо, хоча вони намагаються так, чи інакше обходити, так, чи інакше чіплятися за будинки в окремих населених пунктах

Він наголосив, що росіяни постійно намагаються сунути на різні населені пункти, щоб обійти Покровськ з флангів.

Покровський напрямок найгарячіший за кількістю бойових зіткнень впродовж останніх щонайменше 4 тижнів. Тому там гаряче, але їм не вдається досягти такого успіху, який дозволив би їм безпосередньо загрожувати місту Покровськ