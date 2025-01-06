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росіяни намагаються обійти Покровськ з флангів, але не досягають успіху - ОСУВ "Хортиця"

Київ • УНН

 • 22171 перегляди

Покровський напрямок залишається найгарячішим протягом останніх 4 тижнів. Російські війська намагаються просочуватися малими групами навколо міста, але не можуть створити реальну загрозу Покровську.

Війська рф намагаються обходити Покровськ на Донеччині з флангів, але їм не вдається досягти такого успіху, який дозволив би їм безпосередньо загрожувати місту. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Не вдається (просуватися навколо Покровська - ред.), хоча вони намагаються просочуватися. Якщо ми говоримо про великі переміщення, про щось, що може загрожувати місту в найближчій перспективі, то так ми сказати зараз не можемо, хоча вони намагаються так, чи інакше обходити, так, чи інакше чіплятися за будинки в окремих населених пунктах

- сказав Трегубов.

Він наголосив, що росіяни постійно намагаються сунути на різні населені пункти, щоб обійти Покровськ з флангів.

Покровський напрямок найгарячіший за кількістю бойових зіткнень впродовж останніх щонайменше 4 тижнів. Тому там гаряче, але їм не вдається досягти такого успіху, який дозволив би їм безпосередньо загрожувати місту Покровськ

- додав Трегубов.

Нагадаємо

росіяни намагаються "чіплятися" малими групами в населених пунктах на південь від Покровська за принципом - закріпилася мала група й підійшла наступна. Тобто просування з просоченням.

російські війська намагаються охопити невеликі населені пункти навколо Покровська, здебільшого на південь від міста, щоб перерізати логістичні шляхи, проте Збройні Сили України успішно протидіють цим спробам.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
donetskДонецьк

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