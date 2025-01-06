росіяни намагаються обійти Покровськ з флангів, але не досягають успіху - ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
Покровський напрямок залишається найгарячішим протягом останніх 4 тижнів. Російські війська намагаються просочуватися малими групами навколо міста, але не можуть створити реальну загрозу Покровську.
Війська рф намагаються обходити Покровськ на Донеччині з флангів, але їм не вдається досягти такого успіху, який дозволив би їм безпосередньо загрожувати місту. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Не вдається (просуватися навколо Покровська - ред.), хоча вони намагаються просочуватися. Якщо ми говоримо про великі переміщення, про щось, що може загрожувати місту в найближчій перспективі, то так ми сказати зараз не можемо, хоча вони намагаються так, чи інакше обходити, так, чи інакше чіплятися за будинки в окремих населених пунктах
Він наголосив, що росіяни постійно намагаються сунути на різні населені пункти, щоб обійти Покровськ з флангів.
Покровський напрямок найгарячіший за кількістю бойових зіткнень впродовж останніх щонайменше 4 тижнів. Тому там гаряче, але їм не вдається досягти такого успіху, який дозволив би їм безпосередньо загрожувати місту Покровськ
Нагадаємо
росіяни намагаються "чіплятися" малими групами в населених пунктах на південь від Покровська за принципом - закріпилася мала група й підійшла наступна. Тобто просування з просоченням.
російські війська намагаються охопити невеликі населені пункти навколо Покровська, здебільшого на південь від міста, щоб перерізати логістичні шляхи, проте Збройні Сили України успішно протидіють цим спробам.