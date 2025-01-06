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россияне пытаются обойти Покровск с флангов, но не достигают успеха - ОСУВ "Хортица"

россияне пытаются обойти Покровск с флангов, но не достигают успеха - ОСУВ "Хортица"

Киев  •  УНН

 • 8723 просмотра

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Покровское направление остается самым горячим в течение последних 4 недель. Российские войска пытаются просачиваться малыми группами вокруг города, но не могут создать реальную угрозу Покровску.

Войска рф пытаются обходить Покровск в Донецкой области с флангов, но им не удается достичь такого успеха, который позволил бы им непосредственно угрожать городу. Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Не удается (продвигаться вокруг Покровска - ред.), хотя они пытаются просачиваться. Если мы говорим о больших перемещениях, о чем-то, что может угрожать городу в ближайшей перспективе, то так мы сказать сейчас не можем, хотя они пытаются так или иначе обходить, так или иначе цепляться за дома в отдельных населенных пунктах

- сказал Трегубов.

Он отметил, что россияне постоянно пытаются сунуться на различные населенные пункты, чтобы обойти Покровск с флангов.

Покровское направление самое горячее по количеству боевых столкновений в течение последних не менее 4 недель. Поэтому там горячо, но им не удается достичь такого успеха, который позволил бы им непосредственно угрожать городу Покровск

- добавил Трегубов.

Напомним

россияне пытаются "цепляться" малыми группами в населенных пунктах южнее Покровска по принципу - закрепилась малая группа и подошла следующая. То есть продвижение с пропиткой.

российские войска пытаются охватить небольшие населенные пункты вокруг Покровска, в основном к югу от города, чтобы перерезать логистические пути, однако Вооруженные Силы Украины успешно противодействуют этим попыткам.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
donetskДонецк