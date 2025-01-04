рф використовує тактику просування з просоченням: Трегубов про ситуацію навколо Покровська

росіяни намагаються "чіплятися" малими групами в населених пунктах на південь від Покровська за принципом - закріпилася мала група й підійшла наступна. Тобто просування з просоченням. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Вони намагаються в першу чергу перервати комунікації та логістичні ланцюжки, які має зараз українське військо. Для того, щоб це зробити вони намагаються чіплятися малими групами в населених пунктах на південь від Покровська за принципом зачепилася мала група, закріпилася й підійшла наступна. Тобто просування з просоченням - сказав Трегубов.

Він зазначив, що при цьому росіяни не лізуть безпосередньо в Покровськ, тому що це важкі міські бої.

Тому вони намагаються обійти місто та перервати логістичні ланцюжки. Тим часом українські війська намагаються не дати їм це зробити та завдають по них удари, в тому числі дронами, високоточною зброєю, щоб не дати їм здійснити цей задум - розповів Трегубов.

Доповнення

Трегубов повідомляв раніше, що війська рф бояться підходити до Покровська Донецької області, тому намагаються охопити місто, а також, щоб не вступати у вуличні бої, намагаються перервати комунікації та сполучення українських військ, щоб досягти тактичної переваги.