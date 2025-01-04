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рф использует тактику продвижения с пропиткой: Трегубов о ситуации вокруг Покровска

рф использует тактику продвижения с пропиткой: Трегубов о ситуации вокруг Покровска

Киев  •  УНН

 • 4017 просмотра

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российские войска пытаются малыми группами просачиваться в населенные пункты к югу от Покровска. Враг избегает прямых боев в городе и стремится прервать логистические цепочки ВСУ.

россияне пытаются «цепляться» малыми группами в населенных пунктах к югу от Покровска по принципу - закрепилась малая группа и подошла следующая. То есть продвижение с пропиткой. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Они пытаются в первую очередь прервать коммуникации и логистические цепочки, которые имеет сейчас украинское войско. Для того, чтобы это сделать они пытаются цепляться малыми группами в населенных пунктах к югу от Покровска по принципу зацепилась малая группа, закрепилась и подошла следующая. То есть продвижение с пропиткой

- сказал Трегубов.

Он отметил, что при этом россияне не лезут непосредственно в Покровск, потому что это тяжелые городские бои.

Поэтому они пытаются обойти город и прервать логистические цепочки. Между тем украинские войска пытаются не дать им это сделать и наносят по ним удары, в том числе дронами, высокоточным оружием, чтобы не дать им осуществить этот замысел

- рассказал Трегубов.

Дополнение

Трегубов сообщал ранее, что войска рф боятся подходить к Покровску Донецкой области, поэтому пытаются охватить город, а также, чтобы не вступать в уличные бои, пытаются прервать коммуникации и сообщения украинских войск, чтобы достичь тактического преимущества.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война