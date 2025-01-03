Окупанти бояться підходити до Покровська, намагаються перервати комунікації українських військ - ОСУВ "Хортиця"

Війська рф бояться підходити до Покровська Донецької області, тому намагаються охопити місто, а також, щоб не вступати у вуличні бої, намагаються перервати комунікації та сполучення українських військ, щоб досягти тактичної переваги. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.

Учора на Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 атак противника. Покровський напрямок залишається одним із найбільш інтенсивних протягом останніх тижнів. Це точка зосередження головних зусиль нашого противника і відповідно це та точка, яку українські захисники найбільш інтенсивно обороняють. У самому місті ворога немає, до самого міста ворог не підійшов і до самого міста ворог боїться підходити, тому намагається охоплювати. Здебільшого атаки відбувалися поблизу населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Піщане, Шевченко, Успенівка та Нововасилівка - сказав Трегубов.

Він зазначив, що ворог намагається, не вступаючи в міські бої, перервати комунікації українських військ, перервати сполучення, щоб досягти тактичної переваги.

"Наразі йому це не вдається, бо місто боронять кваліфіковані та досвідчені українські підрозділи", - додав Трегубов.

Нагадаємо

138 боїв сталося на фронті минулої доби, найбільше - на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.