Оккупанты боятся подходить к Покровску, пытаются прервать коммуникации украинских войск - ОСГВ "Хортица"
Киев • УНН
Российские войска боятся подходить к Покровску и пытаются «охватить» город. Украинские защитники успешно отбили 38 атак противника в окрестностях города.
Войска рф боятся подходить к Покровску Донецкой области, поэтому пытаются охватить город, а также, чтобы не вступать в уличные бои, пытаются прервать коммуникации и сообщения украинских войск, чтобы достичь тактического преимущества. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.
Вчера на Покровском направлении наши защитники остановили 38 атак противника. Покровское направление остается одним из самых интенсивных в течение последних недель. Это точка сосредоточения главных усилий нашего противника и соответственно это та точка, которую украинские защитники наиболее интенсивно обороняют. В самом городе врага нет, к самому городу враг не подошел и к самому городу враг боится подходить, поэтому пытается охватывать. В основном атаки происходили вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Песчаное, Шевченко, Успеновка и Нововасильевка
Он отметил, что враг пытается, не вступая в городские бои, прервать коммуникации украинских войск, прервать сообщение, чтобы достичь тактического преимущества.
"Сейчас ему это не удается, потому что город защищают квалифицированные и опытные украинские подразделения", - добавил Трегубов.
Напомним
138 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях.