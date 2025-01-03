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138 боїв на фронті: де окупанти атакували найактивніше

138 боїв на фронті: де окупанти атакували найактивніше

Київ • УНН

 • 27264 перегляди

За минулу добу відбулося 138 бойових зіткнень, найбільше на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Ворог завдав 2 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив понад 3800 обстрілів.

138 боїв сталося на фронті минулої доби, найбільше - на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні у Генштабі ЗСУ, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 52 авіаційних ударів, зокрема, задіяв дві ракети та скинув 102 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3800 обстрілів, з них 159 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та три інші важливі об’єкти противника.

Ситуація за напрямками така:

На Харківському напрямку ворог двічі намагався штурмувати позиції наших військ в районі Вовчанська. Отримав відсіч.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів.

Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Макіївки, Тернів, Григорівки та в Серебрянському лісі.

Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.

Шість атак здійснив ворог на Торецькому напрямку неподалік населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк та Щербинівка. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Шевченко, Успенівка, Солоне та Нововасилівка.

Сили оборони відбили 27 ворожих атак на Курахівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Шевченко, Дачного та Курахового.

На Времівському напрямку противник здійснив 24 штурми наших позицій в районах Янтарного, Времівки, Великої Новосілки та в напрямку Костянтинополя, Розливу і Новосілки.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника, противник успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Минулої доби на Курському напрямку відбулося десять боєзіткнень, ворог завдав шість авіаційних ударів, застосувавши дев’ять керованих авіабомб", - ідеться у зведенні.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Ще плюс 1080 російських окупантів і 14 бронемашин: Генштаб оновив дані про втрати ворога03.01.25, 07:43 • 105285 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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