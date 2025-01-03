138 боев на фронте: где оккупанты атаковали активнее всего

ukenru
Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 84642 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 143701 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 135533 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 139652 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 117300 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 115305 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 130673 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 161877 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 162106 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 180271 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Львовщине женщина пыталась перевезти через границу 61 слиток золота в подлокотнике авто

На Львовщине женщина пыталась перевезти через границу 61 слиток золота в подлокотнике авто

 • 33762 просмотра
«Одним днем война не закончится, но горячая стадия может закончиться быстро» - Зеленский

«Одним днем война не закончится, но горячая стадия может закончиться быстро» - Зеленский

 • 57862 просмотра
курская операция очень сильный козырь во всех переговорах - Зеленский

курская операция очень сильный козырь во всех переговорах - Зеленский

 • 22643 просмотра
Зеленский: в 2024 году количество СЗЧ увеличилось, но в сентябре-октябре - уменьшилось

Зеленский: в 2024 году количество СЗЧ увеличилось, но в сентябре-октябре - уменьшилось

 • 47639 просмотра
Коллаж от Зеленского стоимостью 2,400 тысяч долларов: семья Байденов обнародовала декларацию подарков

Коллаж от Зеленского стоимостью 2,400 тысяч долларов: семья Байденов обнародовала декларацию подарков

03:33 • 45312 просмотра
публикации
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 104068 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 143702 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 175304 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 271912 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 219519 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

 • 53383 просмотра
OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

 • 77835 просмотра
Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

 • 89088 просмотра
Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

 • 93610 просмотра
Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

 • 109852 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

138 боев на фронте: где оккупанты атаковали активнее всего

138 боев на фронте: где оккупанты атаковали активнее всего

Киев  •  УНН

 • 6666 просмотра

Read in English

За минувшие сутки произошло 138 боевых столкновений, больше всего на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. Враг нанес 2 ракетных и 52 авиационных удара, совершил более 3800 обстрелов.

138 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 52 авиационных удара, в частности, задействовал две ракеты и сбросил 102 КАБ. Кроме этого, совершил более 3800 обстрелов, из них 159 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и три других важных объекта противника.

Ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении враг дважды пытался штурмовать позиции наших войск в районе Волчанска. Получил отпор.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Западного, Двуречной и Кругляковки на Купянском направлении, где за сутки произошло четыре атаки оккупантов.

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Надежды, Макеевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Сиверском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и Ступочек.

Шесть атак совершил враг на Торецком направлении недалеко от населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк и Щербиновка. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасильевка.

Силы обороны отбили 27 вражеских атак на Кураховском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Славянки, Петропавловки, Шевченко, Дачного и Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 24 штурма наших позиций в районах Янтарного, Времовки, Большой Новоселки и в направлении Константинополя, Разлива и Новоселки.

На Ореховском направлении наши войска отбили две атаки противника вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника, противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"За прошедшие сутки на Курском направлении произошло десять боестолкновений, враг нанес шесть авиационных ударов, применив девять управляемых авиабомб", - говорится в сводке.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1080 российских оккупантов и 14 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага3 янв. 2025, 05:43 • 14250 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина