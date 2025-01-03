138 боев на фронте: где оккупанты атаковали активнее всего

138 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 52 авиационных удара, в частности, задействовал две ракеты и сбросил 102 КАБ. Кроме этого, совершил более 3800 обстрелов, из них 159 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и три других важных объекта противника.

Ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении враг дважды пытался штурмовать позиции наших войск в районе Волчанска. Получил отпор.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Западного, Двуречной и Кругляковки на Купянском направлении, где за сутки произошло четыре атаки оккупантов.

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Надежды, Макеевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Сиверском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и Ступочек.

Шесть атак совершил враг на Торецком направлении недалеко от населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк и Щербиновка. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасильевка.

Силы обороны отбили 27 вражеских атак на Кураховском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Славянки, Петропавловки, Шевченко, Дачного и Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 24 штурма наших позиций в районах Янтарного, Времовки, Большой Новоселки и в направлении Константинополя, Разлива и Новоселки.

На Ореховском направлении наши войска отбили две атаки противника вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника, противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"За прошедшие сутки на Курском направлении произошло десять боестолкновений, враг нанес шесть авиационных ударов, применив девять управляемых авиабомб", - говорится в сводке.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1080 российских оккупантов и 14 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага