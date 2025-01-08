Окупанти обстріляли Донеччину 3200 разів за добу, є поранені

Протягом доби російські окупанти здійснили 3200 обстрілів Донецької області, поранивши трьох мирних мешканців. Найбільше страждають прифронтові населені пункти, які майже повністю зруйновані.

Про це розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, передає УНН.

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За добу ворог обстріляв Донеччину 3200 разів. На жаль, троє людей отримали поранення. Під щільним обстрілом окупанта усі населені пункти, які наближені до лінії фронту, вони майже не існують і зруйновані усі в повному обсязі. За добу вдалося вивезти 158 людей та 200 дітей з тих населених пунктів, які наближені до лінії фронту - сказав начальник ОВА.

Він додав, що окупанти обстрілюють Донеччину з усіх наявних видів озброєння, що в них є — балістичні ракети, керовані авіабомби, ствольна артилерія, і де наближені до лінії фронту міста — там працюють FPV-дрони. Органи влади на знаходяться на місці, підрозділи поліції, ДСНС, волонтерський рух працює в повному обсязі.

Надаємо усі необхідні матеріали нашим людям, чиє житло постраждало внаслідок бойових дій, надаємо гуманітарну допомогу, продуктові набори, булер'яни, щоб підтримати наших людей під час опалювального сезону - зазначив Філашкін.

За його словами, вздовж лінії фронту наразі знаходиться близько 40 тис. людей. Також Філашкін повідомив, що в Кураховому залишилось близько 300 людей. Він зазначив, що ворог чинить сильний тиск на місто, однак сили оборони роблять усе можливе для стримування окупантів.

Мешканці міста не хотіли виїжджати, але зараз окупанти пропускають їх через фільтраційні напрямки, і ситуація з цими людьми наразі не зрозуміла. Філашкін звернувся до мешканців прифронтових населених пунктів, зазначивши, що в Покровську залишилось 7200 людей, у Мирнограді — 3000, в Курахово — 300, а в Торецьку — близько 126.

Філашкін наголосив, що це дуже небезпечно, і в цих районах працюють органи влади, підрозділи поліції та ДСНС, які проводять роз'яснювальні роботи. Крім того, начальник ОВА розповів, що з Покровська вивезли всіх дітей, але ворог наближається до міста, залишилось близько 3 км.

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У Покровську Донецької області ситуація погіршується. Обстріли у місті почастішали, там немає світла, газу і води.