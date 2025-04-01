Оккупанты нанесли десятки ударов по Днепропетровщине: среди пострадавших 14-летний мальчик

Российские захватчики в течение вторника, 1 апреля, нанесли около 30 ударов по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате есть разрушения и пострадавшие, передает УНН со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Около трех десятков атак в течение дня пережила Никопольщина. Враг бил дронами-камикадзе и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой, Покровской – городской и сельской – общинах - сообщил Лысак.

Глава ОВА добавил, что в результате вражеских ударов пострадали три человека. 14-летний мальчик и 65-летняя женщина будут лечиться амбулаторно. Еще одна женщина 37 лет госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Также Лысак сообщил, что произошел пожар, который спасатели потушили. Были повреждены семь частных домов, три хозяйственные постройки, несколько автомобилей и гараж. Также повреждения получили торговые киоски. Кроме того, пострадали линии электропередач.

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