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Оккупанты нанесли десятки ударов по Днепропетровщине: среди пострадавших 14-летний мальчик

Киев • УНН

 • 40326 просмотра

Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области около 30 раз, ранив троих людей, среди которых 14-летний мальчик. Повреждены дома, авто и линии электропередач.

Оккупанты нанесли десятки ударов по Днепропетровщине: среди пострадавших 14-летний мальчик

Российские захватчики в течение вторника, 1 апреля, нанесли около 30 ударов по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате есть разрушения и пострадавшие, передает УНН со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Около трех десятков атак в течение дня пережила Никопольщина. Враг бил дронами-камикадзе и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой, Покровской – городской и сельской – общинах 

- сообщил Лысак.

Глава ОВА добавил, что в результате вражеских ударов пострадали три человека. 14-летний мальчик и 65-летняя женщина будут лечиться амбулаторно. Еще одна женщина 37 лет госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Также Лысак сообщил, что произошел пожар, который спасатели потушили. Были повреждены семь частных домов, три хозяйственные постройки, несколько автомобилей и гараж. Также повреждения получили торговые киоски. Кроме того, пострадали линии электропередач.

Атака рф на Днепропетровщину: ранены четверо железнодорожников, из них двое – в тяжелом состоянии19.03.25, 18:17 • 33698 просмотров

Напомним

Мэр Днепра Борис Филатов показал фото уничтоженного автомобиля Tesla после атаки рф. Он призвал пользователей соцсетей показать ее американскому бизнесмену и "горячему поклоннику россиян" Илону Маску.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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