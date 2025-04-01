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Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

Київ • УНН

 • 40327 перегляди

Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області близько 30 разів, поранивши трьох людей, серед яких 14-річний хлопчик. Пошкоджено будинки, авто та лінії електропередач.

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

Російські загарбники протягом вівторка, 1 квітня, завдали близько 30 ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок цього є руйнування і постраждалі, передає УНН із посиланням на голова Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Близько трьох десятків атак протягом дня пережила Нікопольщина. Ворог бив дронами-камікадзе і артилерією. Гучно було в райцентрі, Марганецькій, Покровській – міській та сільській – громадах 

- повідомив Лисак.

Глава ОВА додав, що внаслідок ворожих ударів постраждали троє людей. 14-річний хлопчик та 65-річна жінка лікуватимуться амбулаторно. Ще одна жінка 37 років госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Також Лисак повідомив, що сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Було пошкоджено сім приватних будинків, три господарські споруди, кілька автомобілів та гараж. Також пошкоджень зазнали торгівельні кіоски. Крім того, постраждали лінії електропередач.

Атака рф на Дніпропетровщину: поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані19.03.25, 18:17 • 33698 переглядiв

Нагадаємо

Міський голова Дніпра Борис Філатов показав фото знищеної автівки Tesla після атаки рф. Він закликав користувачів соцмереж показати її американському бізнесмену і "палкому прихильнику росіян" Ілону Маску.

Павло Зінченко

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