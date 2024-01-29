Оккупанты используют "Грады" для отражения атак морских дронов по кораблям рф - партизаны

Армия рф применяет "Грады" и ЗРК "ТОР" для отражения воздушных и морских ударов по кораблям черноморского флота рф, заявляют украинские партизаны из движения "Атеш", сообщает УНН.

Детали

Как отмечается, что партизаны провели наблюдение в бухтах Севастополя, во время которого было замечено, что вс рф применяют БМ-21 "Град" и ЗРК "ТОР" для отражения воздушных и морских ударов.

По нашей информации, они пытаются использовать "Град", главным образом, с целью уничтожения морских дронов, которые используются СОУ для поражения кораблей чф рф. Как показывает практика, эта тактика чаще не срабатывает, чем наоборот - говорится в сообщении "Атеш" в Telegram.

Ранее партизаны зафиксировали большой десантный корабль возле Графской пристани. Периодически наблюдается перемещение судов в бухтах и выход катеров береговой охраны на патрулирование.

Дополнение

Украинские партизаны, обнаружили дислокацию систем противовоздушной обороны С-400 и различные станции радиолокаций врага в москве.