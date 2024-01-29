Окупанти використовують "Гради" для відбиття атак морських дронів по кораблям рф - партизани
Київ • УНН
Російські війська використовують ракетні системи "Град" і "Тор" для захисту кораблів у Севастополі від атак українських безпілотників, повідомляють українські партизани.
Армія рф застосовує "Гради" і ЗРК "ТОР" для відбиття повітряних і морських ударів по кораблям чорноморського флоту рф, заявляють українські партизани з руху "Атеш", повідомляє УНН.
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Як зазначається, що партизани провели спостереження в бухтах Севастополя, під час якого було помічено, що вс рф застосовують БМ-21 "Град" і ЗРК "ТОР" для відбиття повітряних і морських ударів.
За нашою інформацією, вони намагаються використовувати "Град", головним чином, з метою знищення морських дронів, які використовуються СОУ для ураження кораблів чф рф. Як показує практика, ця тактика частіше не спрацьовує, ніж навпаки
Раніше партизани зафіксували великий десантний корабель біля Графської пристані. Періодично спостерігається переміщення суден у бухтах і вихід катерів берегової охорони на патрулювання.
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Українські партизани, виявили дислокацію систем протиповітряної оборони С-400 та різні станції радіолокацій ворога у москві.