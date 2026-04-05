Оккупанты добывают золото и серебро на Луганщине через фиктивную фирму - ЦНС
Киев • УНН
На Бобриковском месторождении компания с одним сотрудником начала незаконную добычу металлов. Россияне используют схемы для грабежа украинских недр.
На временно оккупированной Луганщине российские структуры организовали добычу полезных ископаемых через фиктивную компанию с минимальными ресурсами. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
По данным ЦНС, работы ведутся в районе Нагольного кряжа вблизи Миусинска. Местные жители фиксируют повреждения почв и кварцевых пластов, что свидетельствует о подготовке к промышленной добыче.
Речь идет о Бобриковском месторождении, где еще раньше проводили разведку международные компании. Ныне же, по информации ЦНС, оккупационная администрация передала лицензии на добычу золота, серебра и меди компании "Алчевскпромгрупп".
Как отмечается, эта структура имеет лишь одного работника и уставный капитал в 10 тысяч рублей.
Никаких аукционов или конкурсов
В ЦНС подчеркивают, что оккупанты используют подобные схемы для быстрого вывода ресурсов с захваченных территорий, превращая украинские недра в источник незаконного обогащения.
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей студентам массово отменяют отсрочку от мобилизации05.04.26, 00:38 • 10483 просмотра