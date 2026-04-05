Оккупанты добывают золото и серебро на Луганщине через фиктивную фирму - ЦНС

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

На Бобриковском месторождении компания с одним сотрудником начала незаконную добычу металлов. Россияне используют схемы для грабежа украинских недр.

Фото: Центр национального сопротивления

На временно оккупированной Луганщине российские структуры организовали добычу полезных ископаемых через фиктивную компанию с минимальными ресурсами. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По данным ЦНС, работы ведутся в районе Нагольного кряжа вблизи Миусинска. Местные жители фиксируют повреждения почв и кварцевых пластов, что свидетельствует о подготовке к промышленной добыче.

Речь идет о Бобриковском месторождении, где еще раньше проводили разведку международные компании. Ныне же, по информации ЦНС, оккупационная администрация передала лицензии на добычу золота, серебра и меди компании "Алчевскпромгрупп".

Как отмечается, эта структура имеет лишь одного работника и уставный капитал в 10 тысяч рублей.

Никаких аукционов или конкурсов

- просто пришли и начали копать - сообщают в Центре национального сопротивления.

В ЦНС подчеркивают, что оккупанты используют подобные схемы для быстрого вывода ресурсов с захваченных территорий, превращая украинские недра в источник незаконного обогащения.

Андрей Тимощенков

