Окупанти видобувають золото та срібло на Луганщині через фіктивну фірму - ЦНС

Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованій Луганщині російські структури організували видобуток корисних копалин через фіктивну компанію з мінімальними ресурсами. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

За даними ЦНС, роботи ведуться в районі Нагольного кряжа поблизу Міусінська. Місцеві жителі фіксують пошкодження ґрунтів і кварцових пластів, що свідчить про підготовку до промислового видобутку.

Йдеться про Бобриковське родовище, де ще раніше проводили розвідку міжнародні компанії. Нині ж, за інформацією ЦНС, окупаційна адміністрація передала ліцензії на видобуток золота, срібла та міді компанії "Алчевскпромгрупп".

Як зазначається, ця структура має лише одного працівника та статутний капітал у 10 тисяч рублів.

Жодних аукціонів чи конкурсів - просто прийшли й почали копати - повідомляють у Центрі національного спротиву.

У ЦНС наголошують, що окупанти використовують подібні схеми для швидкого виведення ресурсів із захоплених територій, перетворюючи українські надра на джерело незаконного збагачення.

