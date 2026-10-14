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Оккупанты блокируют легальную продажу рыбы в Запорожской области — ЦНС

Киев • УНН

 • 37881 просмотра

Российская оккупационная администрация не выдает продавцам документы и требует взятки. За отказ изымает рыбу, штрафует и угрожает уголовными делами.

Оккупанты блокируют легальную продажу рыбы в Запорожской области — ЦНС

На временно оккупированной территории Запорожской области российская администрация создает условия, при которых легально продавать рыбу становится все сложнее. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что предпринимателям не выдают необходимые документы для торговли и подтверждения качества продукции, одновременно требуя за их оформление значительные взятки.

Тех, кто отказывается платить, оккупационные структуры наказывают: рыбу изымают из магазинов и с рыночных прилавков, владельцам выписывают крупные штрафы и угрожают уголовными делами. Под предлогом проверок качества и безопасности продукции оккупанты получают дополнительный инструмент давления на местный бизнес

- говорится в сообщении.

Указывается, что в результате оккупационная администрация сама блокирует законную торговлю, а затем наказывает предпринимателей за отсутствие документов, которые не обеспечивает должным образом.

"Такая система вынуждает продавцов либо платить за возможность работать, либо рисковать потерей товара и собственного дела", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

Оккупационная администрация официально начала передачу земельных участков на временно оккупированной части Запорожской области участникам так называемой "специальной военной операции".

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Вадим Хлюдзинский

ОбществоЭкономика
Запорожская область