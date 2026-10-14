Окупанти блокують легальний продаж риби на Запоріжжі - ЦНС

На тимчасово окупованій території Запорізької області російська адміністрація створює умови, за яких легально продавати рибу стає дедалі складніше. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що підприємцям не видають необхідних документів для торгівлі та підтвердження якості продукції, водночас вимагаючи за їх оформлення значні хабарі.

Тих, хто відмовляється платити, окупаційні структури карають: рибу вилучають із магазинів і ринкових прилавків, власникам виписують великі штрафи та погрожують кримінальними справами. Під приводом перевірок якості й безпечності продукції окупанти отримують додатковий інструмент тиску на місцевий бізнес - йдеться у повідомленні.

Вказується, що в результаті окупаційна адміністрація сама блокує законну торгівлю, а потім карає підприємців за відсутність документів, які не забезпечує належним чином.

"Така система змушує продавців або платити за можливість працювати, або ризикувати втратою товару та власної справи", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

Окупаційна адміністрація офіційно розпочала передачу земельних ділянок на тимчасово окупованій частині Запорізької області учасникам так званої "спеціальної військової операції".

На ТОТ Херсонщини та Запоріжжя аграрії зіткнулися з дефіцитом пального через військові потреби рф - ЦНС