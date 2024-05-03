Захватчики штурмуют и пытаются менять направление, но об открытии новой линии фронта говорить рано - Синегубов

На Харьковщине продолжаются активные боевые действия: Купянское, Синьковское, Табаевское направления. Несмотря на то, что враг меняет тактику, об открытии новой линии фронта речь пока не идет, - у ВС рф не накоплены в достаточном количестве военные силы.

Об этом передает УНН с ссылкой на председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Враг снова приступил к штурмовым действиям, которые он фактически проводил в течение 10 месяцев. Вчера было 9 штурмовых атак. Периодически враг меняет направления. На Купянске; Синьковское направление, Табаевское направление. Там идут активные действительно боевые действия, - рассказал глава Харьковской ОГА.

Он также отметил, что о возможности открытия новой линии фронта говорить рано, потому что "силы, которые там есть - их у врага недостаточно, если сравнивать с Купянском, где враг проводит активные боевые действия".

Олег Синегубов отметил, что в области принимают все необходимые меры по "готовности и, соответственно противодействия тем вызовам, которые возможно будут".

Напомним,

В Харькове в результате сегодняшней атаки модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30 по Холодногорскому району погибла 82-летняя женщина, еще два человека получили ранения. Из-за атаки разрушены три дома, еще 12 - повреждены.