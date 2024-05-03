Загарбники штурмують і намагаються змінювати напрямок, але про відкриття нової лінії фронту говорити зарано – Синєгубов
Київ • УНН
У Харківській області тривають активні бойові дії, противник штурмує і змінює тактику, але про відкриття нової лінії фронту поки що не йдеться через недостатню кількість російських військових сил.
На Харківщині тривають активні бойові дії: Куп’янський, Синьківський, Табаївський напрямки. Незважаючи на те, що ворог змінює тактику, про відкриття нової лінії фронту поки не йдеться, - у зс рф не накопичені в достатній кількості військові сили.
Про це передає УНН із посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Ворог знову приступив до штурмових дій, які він фактично проводив упродовж 10 місяців. Вчора було 9 штурмових атак. Періодично ворог змінює напрямки. На Куп’янську; Синьківський напрямок, Табаївський напрямок. Там ідуть активні дійсно бойові дії. – розповів очільник Харківської ОДА.
Він також зазначив, що про можливість відкриття нової лінії фронту говорити зарано, тому що "сили, які там є – їх у ворога недостатньо, якщо порівнювати із Куп’янськом, де ворог проводить активні бойові дії".
Олег Синєгубов наголосив, що у області вживають усіх необхідних заходів щодо "готовності і, відповідно протидії тим викликам, які можливо будуть".
Нагадаємо
У Харкові внаслідок сьогоднішньої атаки модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30 по Холодногірському району загинула 82-річна жінка, ще двоє людей отримали поранення. Через атаку руйновані три будинки, ще 12 - пошкоджені.