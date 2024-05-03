росіяни вдарили по Харкову авіабомбою УМПБ Д-30: в ОВА розповіли про наслідки
Київ • УНН
82-річна прикута до ліжка жінка загинула, ще двоє отримали поранення, а 15 будинків було пошкоджено або зруйновано в Харкові в результаті російської атаки з використанням модифікованої бомби УМПБ Д-30.
У Харкові внаслідок сьогоднішньої атаки модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30 по Холодногірському району загинула 82-річна жінка, ще двоє людей отримали поранення. Через атаку руйновані три будинки, ще 12 - пошкоджені. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Очільник ОВА розповів про наслідки ворожого обстрілу по Холодногірському району Харкова:
- Влучання по приватному сектору - зруйновано 3 будинки, пошкоджено 12.
- Загинула 82-річна жінка, яка внаслідок інсульту 8 років була прикута до ліжка.
- 66-річний чоловік зазнав травми від вибухової хвилі, а 81-річна жінка - отримала гостру реакцію на стресс.
- Вибуховою хвилею заділо трамвай, який курсував неподалік - без постраждалих.
Удар рф по Харкову: вже двоє поранених 03.05.24, 15:08 • 23835 переглядiв