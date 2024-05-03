россияне ударили по Харькову авиабомбой УМПБ Д-30: в ОВА рассказали о последствиях

Практически все земли, которые получили участники АТО, сейчас в обработке, с них платятся налоги, создаются рабочие места - Николай Сольский

Почти все земли, полученные участниками АТО, сейчас обрабатываются, с них платятся налоги, создаются рабочие места, в отличие от предыдущей незаконной передачи государственных земель в аренду Национальной академией аграрных наук Украины за наличные без надлежащих на то прав.