Удар рф по Харькову: уже двое раненых

В результате удара рф по жилому району Харькова один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова.

Медики экстренной помощи оказали помощь еще одному пострадавшему. 66-летний мужчина получил акубаротравму - написал Синегубов в Telegram.

Ранее было известно о погибшей женщине и одном пострадавшем мужчине в результате удара рф по Харькову.