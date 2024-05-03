Удар рф по Харкову: в ОВА підтвердили загибель жінки
Київ • УНН
Жінка загинула і чоловік отримав поранення в Харкові внаслідок російських ударів, які зруйнували щонайменше два приватних будинки.
У Харкові внаслідок удару російських військ відомо про загиблу жінку та постраждалого чоловіка, підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
У Харкові внаслідок ударів окупантів загинула жінка. 78-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес
З його слів, зруйновані щонайменше два приватні будинки.
Ліквідація наслідків триває.
росіяни вдарили по Харкову, попередньо КАБ, сталася пожежа - ОВА03.05.24, 14:20 • 14279 переглядiв