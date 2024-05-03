Удар рф по Харкову: в ОВА підтвердили загибель жінки

У Харкові внаслідок удару російських військ відомо про загиблу жінку та постраждалого чоловіка, підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

У Харкові внаслідок ударів окупантів загинула жінка. 78-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес - написав Синєгубов у Telegram.

З його слів, зруйновані щонайменше два приватні будинки.

Ліквідація наслідків триває.

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