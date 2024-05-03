росіяни вдарили по Харкову, попередньо КАБ, сталася пожежа - ОВА

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Київ • УНН

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Удар рф припав на Холодногірський район Харкова, що спричинило пожежу приватного будинку, жертви досі встановлюються.

Російські війська вдарили, попередньо, КАБ, по Холодногірському району Харкова, що спричинило пожежу приватного будинку, інформація щодо постраждалих уточнюється, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Зафіксовано удари по Холодногірському району Харкова. Попередньо - КАБ. Є загорання приватного будинку

- повідомив Синєгубов у Telegram.

З його слів, інформація щодо потерпілих уточнюється.

Окупанти завдають ударів по Харківщині - ОВА 03.05.24, 14:06 • 15272 перегляди

Юлія Шрамко

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