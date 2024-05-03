россияне ударили по Харькову, предварительно КАБ, произошел пожар - ОВА

На Харьковщине разоблачены мошенники, которые продавали вымышленных кошек и щенков

Жителей Харькова, 17-летнюю девушку и 18-летнего парня, подозревали в мошенничестве за то, что они публиковали объявления о продаже несуществующих кошек и щенков, требовали предоплату и исчезали после получения денег.