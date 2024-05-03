Оккупанты наносят удары по Харьковскому району - ОВА

Харьковской район находится от вражеским ударом российских войск, передает УНН со ссылкой на председателя ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!", - написал Синегубов в Telegram.

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В Воздушных силах сообщали о ракетной опасности для Харьковской области и о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией.

В Харьковской области враг обстрелял три района, в том числе КАБами, есть погибший и раненые