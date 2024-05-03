Окупанти завдають ударів по Харківщині - ОВА
Київ • УНН
Російські війська атакують Харківський район, жителів закликали сховатися в укриттях.
Харківській район перебуває від ворожим ударом російських військ, передає УНН із посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова.
"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!", - написав Синєгубов у Telegram.
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У Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку для Харківської області та про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією.
На Харківщині ворог обстріляв три райони, у тому числі КАБами, є загиблий та поранені03.05.24, 10:00 • 19218 переглядiв